Nuovi tram a Roma | arrivato ieri il primo Urbos dalla Spagna sbarcato a Civitavecchia

Il 3 marzo è arrivato a Civitavecchia il primo tram Urbos prodotto in Spagna destinato a Roma. Dopo essere stato scaricato nel porto, il convoglio è stato trasferito durante la notte nella capitale. È il primo di una serie di tram nuovi che entreranno in servizio nella città.

È arrivato ieri, martedì 3 marzo, il primo dei nuovi tram destinati alla Capitale. Il convoglio Urbos prodotto in Spagna è sbarcato nel pomeriggio al porto di Civitavecchia e, dopo le operazioni di scarico, è stato trasferito durante la notte a Roma. Il tram, realizzato dall'azienda spagnola CAF, rappresenta il primo dei convogli acquistati da Roma. Dopo l'arrivo nella Capitale inizieranno le operazioni di pre-esercizio, necessarie per testare il mezzo prima dell'entrata in servizio sulla rete tranviaria. L'arrivo dell'Urbos segna quindi l'avvio di una fase importante per il rinnovamento del parco mezzi, con l'obiettivo di sostituire progressivamente i tram più vecchi ancora in circolazione.