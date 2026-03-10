Rolex e Cartier nascosti sotto la divisa | hostess da Dubai fermata a Orio col tesoro da 42mila euro

Una hostess di 38 anni, arrivata da Dubai all'aeroporto di Orio al Serio, è stata fermata dai militari della guardia di finanza e dai funzionari dell'agenzia delle dogane. Durante il controllo, è stato trovato nascosto sotto la divisa un bottino di lusso del valore di circa 42 mila euro, tra cui orologi di marca e gioielli. La donna non ha opposto resistenza e si trova ora sotto indagine.

Aveva studiato tutto nei minimi dettagli, o almeno così credeva. Una hostess di 38 anni, appena atterrata all'aeroporto di Orio al Serio con un volo proveniente da Dubai, è stata intercettata dai militari della guardia di finanza e dai funzionari dell'agenzia delle dogane con un bottino di lusso non dichiarato dal valore di oltre 42mila euro. A tradire la donna, che aveva già precedenti specifici per contrabbando, è stato un atteggiamento eccessivamente sospetto e guardingo tra i nastri della sala arrivi internazionali. Nonostante il tentativo di sfilare via velocemente oltre la linea doganale, i finanzieri l'hanno bloccata per un controllo approfondito. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Hostess viaggia da Dubai a Orio al Serio con Rolex e Cartier nascosti sotto la divisa: contrabbando da 42mila euroCosa è successo all’aeroporto di Orio al Serio durante i controlli doganali Un arrivo apparentemente normale da Dubai si è trasformato in un caso di...

L’hostess sbarcata da Dubai a Orio al Serio con Rolex e Cartier nascosti per 42mila euro: denunciata, se li ricompraChi riesce a volare da Dubai all’Europa – dopo 10 giorni di guerra Usa-Israele-Iran che hanno coinvolto anche i Paesi del Golfo – oggi ha...

Tutto quello che riguarda Rolex e Cartier nascosti sotto la...

Temi più discussi: Rolex e Cartier nascosti sotto l’uniforme: hostess fermata a Orio al Serio; Hostess fermata a Orio con Rolex e Cartier nascosti nell’uniforme; Hostess fermata a Orio con Rolex e Cartier nascosti sotto la gonna: sequestro da oltre 42 mila euro; Sbarca da Dubai con Rolex e gioielli Cartier nascosti addosso e non dichiarati: hostess multata.

Rolex e Cartier nascosti sotto l’uniforme: hostess fermata a Orio al SerioAccusata di contrabbando per non aver dichiarato 42mila euro di gioielli, sanzione di 12 mila euro per una hostess di 38 anni. ecodibergamo.it

Sbarca da Dubai con Rolex e gioielli Cartier nascosti addosso e non dichiarati: hostess multataLa donna è arrivata a Orio con il resto dell’equipaggio ma non ha dichiarato i preziosi: un controllo ha smascherato il tentativo di contrabbando ... msn.com

Villa con piscina, 5 auto Mercedes e Audi, 11 orologi Rolex e Cartier sequestrati all'imprenditore indagato per aver truffato 835 persone - facebook.com facebook