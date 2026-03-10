Rogo a Villadossola | 19 evacuati un ospite salvato

Lunedì 9 marzo, un incendio si è sviluppato al secondo piano di un edificio in via Fabbri a Villadossola, costringendo alla evacuazione di 19 persone. Tra queste, un ospite è stato salvato dai soccorritori. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme e mettere in sicurezza i presenti. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.

L’urgenza ha preso di sorpresa la comunità psichiatrica di Villadossola. Lunedì 9 marzo, un rogo è scoppiato al secondo piano dell’edificio in via Fabbri. Diciannove persone sono state evacuate in sicurezza mentre i vigili del fuoco intervenivano per estinguere le fiamme. Il principio d’incendio ha avuto origine da una camera da letto all’interno della struttura sanitaria. Al momento dell’arrivo delle squadre di soccorso, diciotto ospiti erano già fuori, ma uno era ancora all’interno. I soccorritori hanno trovato l’ospite cosciente e in grado di camminare, portandolo subito in luogo sicuro. Intervento dei Vigili del Fuoco a Villadossola. La risposta alle emergenze è stata rapida e coordinata tra più corpi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

