Momenti di paura nel giorno di Santo Stefano a Campodarsego. Oggi 26 dicembre attorno alle 10 si è sprigionato un incendio all'interno di una palazzina posta su tre piani con sei unità abitative dove risiedono famiglie indiane e italiane. Dai primi riscontri il rogo è partito dal primo piano dove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Rogo nella palazzina, 20 evacuati e diversi intossicati

Leggi anche: Rogo in una palazzina. Residenti evacuati. Cinque i soccorsi

Leggi anche: Paura a scuola, sostanza nell’aria: studenti evacuati e 20 intossicati. Polizia e 118 sul posto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Bogliasco, incendio nel sottotetto di palazzina vicino alla stazione. Stabile evacuato. Stop ai treni - FOTO.

Incendio in un appartamento, due bambini intossicati. Evacuate 20 persone - Un incendio è divampato questa mattina, 26 dicembre, intorno alle 10, in un appartamento a Sant'Andrea di Campodarsego, in via Caltana. msn.com

Rogo in una palazzina. Residenti evacuati. Cinque i soccorsi - Nube di fumo nel cielo visibile a chilometri di distanza e una palazzina evacuata. ilgiorno.it

Incendio nella palazzina, il rogo partito da una pentola lasciata sul fuoco: 5 persone intossicate e 30 residenti evacuati. Si cercano cani e gatti - Il sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio: «Hanno preso fuoco i 12 alloggi di proprietà comunale dove risiedono persone fragili, persone a cui è stato affidato l'appartamento in uso, anche a tempo ... ilgazzettino.it

Il rogo si è sviluppato all’interno di una palazzina situata in via Magenta, al civico 3, coinvolgendo un garage e propagandosi a un appartamento adiacente nel quale si trovavano alcune persone - facebook.com facebook