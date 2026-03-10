Incendio a Villadossola fiamme nella comunità psichiatrica | evacuate 19 persone

Nella mattinata di lunedì 9 marzo, a Villadossola, si è sviluppato un incendio nella comunità psichiatrica di via Fabbri. Le fiamme sono partite da una camera al secondo piano, portando all’evacuazione di 19 persone. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare il fuoco e mettere in sicurezza l’edificio. Nessun ferito è stato segnalato durante l’evento.

É successo lunedì 9 marzo. Il rogo sarebbe partito da una delle camere da letto al secondo piano. Sul posto, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e il 118 Incendio a Villadossola, dove è stata evacuata la comunità psichiatrica. É successo nella mattinata di ieri, lunedì 9 marzo, in via Fabbri, dove un principio di incendio aveva interessato una camera da letto al secondo piano della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Domodossola e Villadossola. All'arrivo della prima squadra, 18 dei 19 ospiti erano già all'esterno della struttura in buone condizioni, mentre una persona risultava ancora all'interno dello stabile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

