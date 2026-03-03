splendore e bellezza della basilica di santa maria in calvenzano a vizzolo predabissi mi

La Basilica di Santa Maria in Calvenzano si trova a Vizzolo Predabissi e rappresenta un esempio di architettura religiosa nella zona. La chiesa è aperta al pubblico per visite guidate che consentono di ammirare i dettagli delle sue strutture e decorazioni. La sua storia e le sue caratteristiche architettoniche attirano visitatori interessati a conoscere meglio questo luogo.

Preparati a un viaggio straordinario nel tempo con la visita guidata alla Basilica di Santa Maria in Calvenzano, a Vizzolo Predabissi.Con la nostra guida autorizzata scoprirai i segreti di un luogo unico, nato dalla sovrapposizione di ben tre chiese: la cella memoriae paleocristiana del IV secolo.