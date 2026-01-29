Capelli | se il calore si trasforma in un alleato di bellezza e splendore

I capelli si preparano a cambiare modo di essere curati. Con la nuova linea Hydra Recharge di Pantene, usare il calore diventa un’arma per idratare e rendere i capelli più splendenti. Basta applicare i prodotti giusti e sfruttare il calore per ottenere risultati visibili, senza danneggiare i capelli. È una nuova strategia, semplice e immediata, per chi vuole capelli belli e sani ogni giorno.

Heat & Glow è infatti una crema termo-idratante e termoprotettore che combina la tecnologia avanzata Pro-V con la scienza termica, trasformando il calore nel miglior alleato dei propri capelli. In che modo? Una volta attivata dal calore, la tecnologia Pro-V subisce una trasformazione strutturale, innescando agenti micro-trasformanti che penetrano più facilmente in profondità, nella struttura del capello, sigillando l’idratazione e contribuendo a prevenire la secchezza. Insomma, un prodotto unico per tre azioni. Esso infatti reidrata in profondità per restituire ai capelli elasticità e vitalità, sigilla trattenendo l’idratazione e levigando la fibra capillare, e protegge rinforzando la superficie del capello e combattendo secchezza ed effetto crespo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Capelli: se il calore si trasforma in un alleato di bellezza e splendore Approfondimenti su Pantene HydraRecharge Vade retro Winter Uglies. Se, al rientro dalle ferie, lo specchio rimanda pelle spenta e capelli sfibrati, ecco come recuperare splendore (alla faccia dell'inverno) Dopo le festività, è comune notare una pelle spenta e capelli deteriorati. Capelli grassi: come ritrovare leggerezza e splendore I capelli grassi possono risultare pesanti, opachi e difficili da gestire. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pantene HydraRecharge Argomenti discussi: Capelli: se il calore si trasforma in un alleato di bellezza e splendore; Tagliare o non tagliare? Tutta la verità sulle doppie punte; Incendio a Crans-Montana: l’iniziativa di Maria Francesca Cipriano per le vittime ustionate; Asciugacapelli professionali: i migliori phon per risultati da salone. Capelli: se il calore si trasforma in un alleato di bellezza e splendoreSfruttare il potere del calore per idratare i capelli. Questa la rivoluzione di Pantene racchiusa nei prodotti della nuova linea Hydra Recharge ... vanityfair.it Capelli fragili? Il segreto per una chioma più densa potrebbe nascondersi nella tua dispensaScopri come i chiodi di garofano possono trasformare la salute dei tuoi capelli. Un'analisi approfondita sulle proprietà dell'eugenolo, la stimolazione del cuoio capelluto e come potenziare il tuo sha ... veb.it Una barba piena e ordinata nasce dagli stessi principi dei capelli: asciugatura corretta e calore controllato. Valorizzare il volume significa accompagnare il pelo, senza stressarlo, mantenendo forma e direzione. Con il Phon Digital Compact di ETI, l’asciugatura - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.