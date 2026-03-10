Roccia spaziale esplode sulla Germania casa colpita a Coblenza C’è chi ha pensato a un missile dell’Iran

Nella serata dell’8 marzo 2026, alle 20:30, a Coblenza, in Germania, un frammento di roccia spaziale ha attraversato il cielo e si è poi incendiato in un'esplosione luminosa visibile dalla città. I frammenti sono caduti al suolo, causando danni a una abitazione nelle vicinanze. Alcuni testimoni hanno pensato si trattasse di un missile dell’Iran.

Screenshot Un evento eccezionale ha scosso Coblenza, in Germania, nella serata dell’8 marzo 2026. Attorno alle 20:30, una roccia spaziale ha solcato i cieli tedeschi esplodendo in una luminosa fireball, i cui frammenti sono precipitati al suolo. Il caso più eclatante ha visto un meteorite sfondare il tetto di un’abitazione privata, penetrando fino a una camera da letto. Il comandante dei vigili del fuoco, Benjamin Marx, ha confermato che, sebbene nell’edificio fossero presenti delle persone, la stanza colpita era fortunatamente vuota, evitando così una potenziale tragedia. Il meteorite ha lasciato un foro grande quanto un pallone da calcio, scatenando immediate verifiche sui danni strutturali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

