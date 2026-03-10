Roccia spaziale esplode sulla Germania casa colpita a Coblenza | alcuni hanno pensato a un missile dell'Iran

Una roccia spaziale ha esploso sopra la Germania, colpendo una casa a Coblenza. L'oggetto ha viaggiato attraverso i cieli di Francia e Belgio prima di esplodere, e alcuni frammenti sono caduti al suolo. Durante l'evento, alcune persone hanno pensato a un missile proveniente dall'Iran. La polizia sta indagando sulla provenienza dei detriti e sui danni causati.

Dopo aver attraversato i cieli di Francia e Belgio, una roccia spaziale è esplosa sulla Germania, facendo precipitare al suolo alcuni frammenti. Uno più grande ha centrato il tetto di una casa ed è finito dentro una camera da letto, fortunatamente senza provocare feriti. La palla di fuoco (fireball) è stata scambiata da alcuni per un missile lanciato dall'Iran. I centralini di emergenza sono stati tempestati di chiamate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

