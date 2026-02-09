A Tindari i fidanzati della diocesi di Patti camminano sulla casa sulla roccia
A Tindari, un gruppo di giovani coppie e fidanzati della diocesi di Patti ha fatto un pellegrinaggio sul sentiero che porta alla “casa sulla roccia”. Camminano tra le strade e i sentieri che arrivano al Santuario Vecchio, vivendo un momento di fede e di condivisione. La giornata è stata organizzata dall’Ufficio per la Pastorale della Famiglia, che ha voluto coinvolgere i giovani in questa esperienza semplice e significativa.
Tra le strade e i sentieri che conducono al Santuario Vecchio di Tindari, un gruppo di fidanzati e giovani coppie della diocesi di Patti ha vissuto un pellegrinaggio speciale, guidato dall'Ufficio per la Pastorale della Famiglia. Il tema scelto, "La casa sulla Roccia. Sulla tua Parola costruiamo.
