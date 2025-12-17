gli aiuti della camera di commercio stanziati 4 milioni per le imprese

La Camera di commercio di Ferrara Ravenna ha approvato all’unanimità un piano di investimenti di 4 milioni di euro, focalizzato su ecosistemi imprenditoriali collaborativi, innovazione, mercati internazionali, accesso al credito, turismo, giovani e infrastrutture, per sostenere lo sviluppo socio-economico dei territori.

Nascita e sviluppo di ecosistemi imprenditoriali collaborativi; promozione di ambienti integrati dove innovazione, ricerca e formazione convivano e si alimentino reciprocamente; mercati internazionali; accesso al credito; turismo e attrattività; giovani generazioni; infrastrutture (materiali e immateriali), analisi socio-economica dei territori: queste le priorità approvate all’unanimità, nelle scorse settimane, dal Consiglio della Camera di commercio di Ferrara Ravenna. 4 milioni di euro le risorse stanziate per il 2026. Particolare evidenza assumono i bandi emanati nell’ambito del Piano straordinario per i giovani, per il quale la Camera di commercio ha stanziato 1 milione e mezzo di euro per il triennio 2024-2026: contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato (121 quelle generate quest’anno tra gli under 35) e la trasmissione d’impresa, la nascita e lo sviluppo di nuove imprese giovanili, il sostegno alla formazione ITS e il nuovo progetto, in arrivo a febbraio, per attrarre giovani nelle province di Ravenna e Ferrara sostenendo il trasferimento stabile a seguito di nuovo contratto di lavoro. Ilrestodelcarlino.it

