Rivoluzione Empoli | esonerato il diesse Gemmi al suo posto è pronto Stefano Stefanelli

L’Empoli ha annunciato l’esonero del direttore sportivo Gemmi, sostituito da Stefano Stefanelli. La decisione arriva in un momento di cambiamenti, con la squadra a metà classifica di Serie B e pronta a inserirsi nella corsa ai playoff nel mercato di gennaio. La nuova gestione mira a rafforzare il progetto sportivo e a migliorare le prospettive della squadra nel prosieguo della stagione.

Empoli, 30 dicembre 2025 – Rivoluzione in casa Empoli alla vigilia del mercato di gennaio, con la squadra a metà classifica e ancora in cerca di un piazzamento nella zona play-off del campionato di Serie B. La società del presidente Corsi, con un comunicato ufficiale, ha reso noto l'esonero del direttore sportivo Roberto Gemmi e del suo collaboratore e responsabile scouting Simone Perna. Entrambi erano arrivati al club nella scorsa stagione. La società ha ringraziato i due dirigenti per il lavoro svolto. La nota del club. "A Roberto Gemmi e ad Armando Perna vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura ad entrambi le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive", si legge nel comunicato stampa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

