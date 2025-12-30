Rivoluzione Empoli | esonerato il diesse Gemmi al suo posto è pronto Stefano Stefanelli
L’Empoli ha annunciato l’esonero del direttore sportivo Gemmi, sostituito da Stefano Stefanelli. La decisione arriva in un momento di cambiamenti, con la squadra a metà classifica di Serie B e pronta a inserirsi nella corsa ai playoff nel mercato di gennaio. La nuova gestione mira a rafforzare il progetto sportivo e a migliorare le prospettive della squadra nel prosieguo della stagione.
Empoli, 30 dicembre 2025 – Rivoluzione in casa Empoli alla vigilia del mercato di gennaio, con la squadra a metà classifica e ancora in cerca di un piazzamento nella zona play-off del campionato di Serie B. La società del presidente Corsi, con un comunicato ufficiale, ha reso noto l'esonero del direttore sportivo Roberto Gemmi e del suo collaboratore e responsabile scouting Simone Perna. Entrambi erano arrivati al club nella scorsa stagione. La società ha ringraziato i due dirigenti per il lavoro svolto. La nota del club. "A Roberto Gemmi e ad Armando Perna vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura ad entrambi le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive", si legge nel comunicato stampa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Empoli: esonerato Guido Pagliuca, pronto per il ritorno Dionisi
Leggi anche: Vagnati Torino, esonerato il dt: al suo posto torna Petrachi! Motivo e comunicato – FOTO
Rivoluzione Empoli: esonerato il diesse Gemmi, al suo posto è pronto Stefano Stefanelli - Insieme al dirigente è stato sollevato dall’incarico anche il responsabile scouting Simone Perna. sport.quotidiano.net
Rivoluzione Empoli: Stefanelli nuovo ds, esonerati Gemmi e il suo vice Perna - Rivoluzione per l’Empoli: arriva un nuovo direttore sportivo A pochi giorni dall’inizio del calciomercato, l’Empoli cambia direttore sportivo. gianlucadimarzio.com
Empoli, ritorno amaro in B. Pagliuca esonerato, ma con Dionisi non è arrivata la scossa - L'Empoli è tornato in Serie B con l'etichetta pesante di favorita d'obbligo per l'immediata risalita. tuttomercatoweb.com
Empoli in piena rivoluzione: nuovo ds e primi obiettivi per migliorare la rosa a disposizione di Dionisi - facebook.com facebook
#Empoli, al via la rivoluzione: #Stefanelli nuovo ds, esonerati #Gemmi e il suo vice Perna x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.