Rivoluzione a piazzale Gramsci due rotonde contro il traffico

A piazzale Gramsci a Viterbo sono state avviate due nuove rotatorie per migliorare la viabilità e ridurre la congestione del traffico. Gli interventi riguardano principalmente gli incroci più trafficati, tra cui il passaggio a livello, considerato uno dei punti più critici della zona. I lavori sono stati realizzati per facilitare il flusso veicolare e alleggerire le code frequenti in questa area centrale della città.

L'imbuto per eccellenza del traffico viterbese: gli incroci di piazzale Gramsci. Il "nodo scorsoio" del passaggio a livello rappresenta senza dubbio una delle zone più congestionate dell'intero perimetro urbano. Un vero e proprio imbuto dove i veicoli si snodano a fatica, spesso con incidenti, per cercare di raggiungere via Garbini, viale Trieste, viale Francesco Baracca o viale Raniero Capocci, senza contare il massiccio flusso in entrata verso il cuore della città attraverso porta Fiorentina. Il Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) immagina la soluzione ai problemi e, anche in questo caso, disegna rotonde. La conformazione attuale dell'incrocio costringe a giri tortuosi che finiscono per paralizzare il traffico.