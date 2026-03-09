Incidente a piazzale Gramsci | scontro auto-motorino un ferito

Nella mattina del 9 marzo, intorno alle 8,30, a piazzale Gramsci a Viterbo si è verificato un incidente stradale vicino al passaggio a livello. Un'auto e un motorino sono entrati in collisione, provocando il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Incidente stradale a piazzale Gramsci a Viterbo. Intorno alle 8,30 del 9 marzo, nei pressi del passaggio a livello, si è verificato uno scontro tra un'auto e un motorino. Nell'impatto il conducente del mezzo a due ruote è finito a terra. Sul posto è intervenuto il personale sanitario con ambulanza e automedica per prestargli le prime cure, per poi accompagnarlo all'ospedale Santa Rosa per accertamenti. Fortunatamente, non sarebbe rimasto ferito gravemente. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato gli accertamenti e i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.