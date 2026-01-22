Incidente al passaggio a livello di piazzale Gramsci tre auto coinvolte

Nella prima mattinata del 21 gennaio, a piazzale Gramsci a Viterbo, si è verificato un incidente al passaggio a livello che ha coinvolto tre veicoli. L’evento, sebbene apparso spettacolare, si è risolto senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte. L’incidente ha causato disagi alla viabilità locale, ma non si registrano feriti o danni gravi.

Incidente "spettacolare" ma fortunatamente senza conseguenze fisiche nella prima mattinata del 21 gennaio a piazzale Gramsci a Viterbo. Intorno alle 6, tre auto sono entrate in collisione all'altezza del passaggio a livello, nell'incrocio che collega viale Trieste, via Francesco Baracca e via.

