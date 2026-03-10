Rivolta a Prato | 60 detenuti e carenza organico mettono

A Prato, circa sessanta detenuti hanno partecipato a una rivolta nella Casa Circondariale, evidenziando le criticità della struttura. La protesta è stata alimentata da una carenza di organico tra le forze di sicurezza e il personale penitenziario. La situazione si è verificata in un momento di tensione crescente all’interno della struttura, senza che siano stati segnalati incidenti gravi o feriti.

Un’onda d’urto ha scosso le mura della Casa Circondariale di Prato, dove circa sessanta detenuti hanno dato vita a una rivolta che ha messo in luce la fragilità del sistema. La tensione è palpabile e il sindacato UIL-PA Polizia Penitenziaria ha lanciato un allarme rosso, segnalando che il personale è ormai allo stremo delle sue forze dopo mesi di aggressioni subite. L’emergenza non è improvvisa ma il risultato di una carenza cronica: l’organico previsto al momento dell’inizio dei lavori era di 381 unità, mentre un recente decreto ministeriale lo ha ridotto drasticamente a 259 posti. Nonostante questo taglio drastico, il numero degli internati si è raddoppiato, attestandosi oggi a quasi 700 persone ammassate in uno spazio non progettato per tale densità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

