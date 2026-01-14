Polizia locale forte carenza di personale | in organico 60 agenti ma dovrebbero essere 250

La polizia locale di Latina conta attualmente solo 60 agenti, molto meno rispetto alle 250 figure previste dagli standard regionali per un Comune delle sue dimensioni. Questa significativa carenza di personale può influire sulla capacità di controllo e sicurezza del territorio, evidenziando una discrepanza tra organico attuale e normative di riferimento. La situazione solleva questioni sulla gestione delle risorse e sulla tutela della sicurezza cittadina.

Un organico di appena 60 componenti per la polizia locale di Latina, quando, in base agli schemi normativi della Regione Lazio, per un Comune delle dimensioni del capoluogo, dovrebbero essere 250. È questa la carenza di personale, segnalata in commissione Pianificazione dalla vicecomandante. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Due nuovi agenti rafforzano l’organico della Polizia Locale Leggi anche: «Carenza di organico e disorganizzazione». Stato di agitazione della polizia locale di Villafranca Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Al Penitenziario di Orvieto c'è carenza di personale, ma anche sovraffollamento e il mancato Rems. Polizia locale, forte carenza di personale: in organico 60 agenti, ma dovrebbero essere 250 - Un organico di appena 60 componenti per la polizia locale di Latina, quando, in base agli schemi normativi della Regione Lazio, per un Comune delle dimensioni del capoluogo, dovrebbero essere 250. latinatoday.it San Benedetto, la rabbia della polizia locale: «Siamo senza difese e vestiario, organico carente». Scatta lo stato d’agitazione - «Veniamo chiamati, in orario diurno e notturno, a svolgere spesso interventi a tutela della sicurezza urbana, intervenendo quotidianamente su incidenti stradali, risse, ordine pubblico , degrado ... corriereadriatico.it Il sindacato autonomo di polizia lancia l’allarme: «Gravi carenze di organico in provincia» - Il Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) denuncia una «grave carenza di personale in provincia di Ravenna e in particolare in questura». ravennaedintorni.it

La Centrale operativa della Polizia locale comunica che la viabilità è stata ripristinata x.com

Concorso Capri Polizia Locale 2025: Graduatoria finale facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.