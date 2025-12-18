Scuola quando aprono le iscrizioni per l' anno scolastico 2026-2027
Le iscrizioni per le prime classi dell'anno scolastico 2026-2027 si apriranno dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito ha annunciato le date ufficiali, offrendo alle famiglie il tempo di prepararsi e scegliere la scuola più adatta ai propri figli. Un momento importante per pianificare il futuro educativo dei giovani studenti italiani.
Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026-2027: a comunicarlo, il Ministero dell'istruzione e del merito.Le domande per il primo e il secondo ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Come inviare e gestire le domande di iscrizione Anno scolastico 20252026
