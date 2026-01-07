Trofeo Kima | sabato aprono le iscrizioni per l' edizione 2026

Sabato apriranno le iscrizioni per l'edizione 2026 del Trofeo Kima, una delle gare più impegnative del panorama alpino. La competizione si svolge sul Sentiero Roma, attraversando paesaggi spettacolari e affrontando un dislivello totale di 8.400 metri su 52 chilometri. Un appuntamento che richiede preparazione e determinazione, riservato agli atleti che desiderano mettere alla prova le proprie capacità in un contesto naturale di grande fascino.

