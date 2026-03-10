ritrovato in mare il corpo di thomas grumer scomparso 9 mesi fa a ibiza

Il corpo di Thomas Grumer, un uomo di 42 anni originario dell'Alto Adige, è stato ritrovato in mare dopo essere scomparso nove mesi fa a Ibiza. La scomparsa è avvenuta lo scorso agosto e da allora non si avevano più notizie di lui. Il corpo è stato recuperato nelle acque dell’isola, portando a conclusione le ricerche durate diversi mesi.

Era scomparso lo scorso agosto a Ibiza Thomas Grumer, 42enne altoatesino, di cui sembravano essersi perse le tracce. I suoi resti sono stati ritrovati dopo oltre nove mesi dalla scomparsa. L’identità è stata confermata dal test del Dna, ma restano ancora da capire le cause del decesso. L’uomo, originario di Bolzano, era manager nel settore della ristorazione e si era trasferito sull’isola spagnola nell’aprile del 2025 per un impiego in un albergo. L’allarme era stato lanciato lo scorso agosto da amici e parenti, dopo che da troppo tempo non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Tutte le ricerche condotte subito dopo la scomparsa non avevano portato a nulla: solo lo scorso settembre era stato trovato il suo motorino vicino al mare a Cala Llonga, mentre verso metà febbraio erano stati individuati sul fondale marino dei resti umani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

