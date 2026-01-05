Buche in via Ugo La Malfa quando avremo strade decorose?

Le condizioni delle strade di Palermo, come via Ugo La Malfa di fronte al centro commerciale, sono fonte di preoccupazione per cittadini e visitatori. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi strutturali per migliorare la rete stradale della città, al fine di garantire sicurezza e comfort a tutti gli utenti. Un miglioramento delle vie urbane è ormai urgente e non più rinviabile.

Auto carambola in via Ugo La Malfa - Un incidente tra due utilitarie ha causato il ribaltamento di una delle due vetture con scoppio dell'airbag. ilrestodelcarlino.it

Palermo, paura nel sottopasso di via Ugo La Malfa: salvati una coppia e il loro bimbo di 4 mesi - Paura nel pomeriggio (9 novembre) a Palermo, dove un’auto con a bordo una coppia e il loro neonato di quattro mesi è rimasta intrappolata a causa dell’acqua alta in via Ugo La Malfa, all’altezza del ... msn.com

