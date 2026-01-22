Accedi subito allo SPID | la finta mail dell'Agenzia delle Entrate che ti ruba il profilo

Attenzione alle email che si spacciano per l’Agenzia delle Entrate, con l’invito a “Accedi subito allo SPID”. Questi messaggi sono tentativi di phishing che mirano a rubare i dati personali attraverso profili falsi. È importante riconoscere le comunicazioni ufficiali e non cliccare su link sospetti, proteggendo così la propria identità digitale da truffe e abusi online.

L'obiettivo dei truffatori è rubare l'identità digitale con una mail truffa inviata da un profilo clone. Una volta ottenuta la password possono prendere il controllo dello SPID.

