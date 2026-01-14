Smettere di fumare è possibile | ad Arezzo ripartono i gruppi di aiuto della Asl

A Arezzo riprendono i gruppi di supporto promossi dalla Asl Toscana Sud Est per smettere di fumare. A partire da febbraio, sarà possibile partecipare all’86° percorso intensivo di gruppo, rivolto a chi desidera liberarsi dalla dipendenza dal tabacco. Le iscrizioni sono già aperte, offrendo un’opportunità concreta per affrontare questa sfida con il supporto di professionisti e di un percorso condiviso.

Tornano ad Arezzo gli incontri per smettere di fumare promossi dalla Asl Toscana Sud Est. A febbraio prenderà infatti il via l'86° trattamento intensivo di gruppo dedicato a chi desidera liberarsi dalla dipendenza dal tabacco: le iscrizioni sono già aperte. Il percorso prevede sette incontri, uno a settimana, che si svolgeranno ogni martedì pomeriggio nei locali del SerD di via Fonte Veneziana 17, dalle 17.30 alle 18.30. L'avvio del corso è fissato per martedì 10 febbraio 2026. I dati raccolti negli anni confermano l'efficacia del programma: circa il 60% dei partecipanti smette di fumare al termine del corso e oltre il 30% mantiene l'astinenza a un anno di distanza, dimostrando che, pur essendo un percorso impegnativo, smettere è possibile.

