rinnovo calhanoglu le ultime sul futuro del centrocampista turco

Il futuro di Hakan Calhanoglu al Milan è al centro delle discussioni societarie, con la possibilità di un rinnovo contrattuale. La società sta valutando le modalità e i tempi per prolungare l’accordo con il centrocampista turco, che rappresenta un elemento chiave della rosa. Restano da definire i dettagli, ma l’intenzione di continuare insieme sembra prevalere nelle valutazioni interne.

Inter News 24 Rinnovo Calhanoglu, il futuro del turco resta al centro delle dinamiche societarie: possibile prolungamento del contratto. L’ Inter si trova a gestire un dossier di vitale importanza per i propri equilibri tattici: la permanenza a Milano di Hakan Calhanoglu. Il talentuoso regista turco, perno fondamentale della mediana grazie alla sua precisione balistica e alla capacità di dettare i tempi di gioco, è attualmente ai box per un problema fisico. Il suo rientro in campo è previsto per l’inizio di febbraio, ma nonostante l’assenza forzata dal rettangolo verde, il suo nome continua a infiammare le cronache di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

