Scopri le centrali idroelettriche come non le hai mai viste: visite guidate, laboratori coinvolgenti e spettacoli emozionanti ti aspettano in un percorso di scoperta e innovazione. L’iniziativa “Centrali aperte” di Enel trasforma questi spazi in punti di incontro e confronto, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino l’energia sostenibile e la transizione energetica nei territori di Piemonte e Lombardia. Un’esperienza educativa e coinvolgente per tutti.

© Quotidiano.net - Dentro le centrali idroelettriche: visite, laboratori e spettacoli per scoprire l’energia dei territori

L’iniziativa “Centrali aperte” di Enel è tornata con una nuova edizione che punta a trasformare le centrali idroelettriche in luoghi di incontro, dialogo e sperimentazione concreta della transizione energetica nei territori di Piemonte e Lombardia. Non solo visite agli impianti, ma format immersivo che intreccia educazione all’energia, valorizzazione delle comunità locali, cultura e prodotti del territorio.? Cos’è “Centrali aperte”. Dal 2002 “Centrali aperte” è il progetto con cui Enel apre al pubblico le proprie centrali per mostrare in modo trasparente come si produce energia elettrica e quali standard ambientali guidano la gestione degli impianti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

