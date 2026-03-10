Rinderknech sorprende Alcaraz ma la reazione dello spagnolo è da campione

Alcaraz si qualifica per gli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells dopo aver vinto in rimonta contro Rinderknech. La partita si conclude con la vittoria dello spagnolo, che ha battuto l’avversario in un incontro durato diverse ore. Rinderknech ha ottenuto un risultato sorprendente, ma Alcaraz ha mostrato la sua determinazione nel risalire nel punteggio.

Carlos Alcaraz si assicura un posto negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, grazie alla vittoria in rimonta su Arthur Rinderknech. Il francese vince il primo set sorprendendo lo spagnolo, che però reagisce da campione e chiude il match sul punteggio di 6-7 6-3 6-2. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rinderknech sorprende Alcaraz, ma la reazione dello spagnolo è da campione Articoli correlati LIVE Alcaraz-De Minaur 3-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: subito break dello spagnoloSi chiude qui la Diretta LIVE della sfida di quarti di finale tra Alcaraz e De Minaur, nessuna srpresa: iberico in semifinale a Melbourne per la... LIVE Alcaraz-De Minaur 7-5, 6-2, 2-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: dominio dello spagnolo in corsoSi chiude qui la Diretta LIVE della sfida di quarti di finale tra Alcaraz e De Minaur, nessuna srpresa: iberico in semifinale a Melbourne per la... Contenuti utili per approfondire Rinderknech sorprende Temi più discussi: Alcaraz 'fatica', ma rimonta un ottimo Rinderknech. Medvedev regola Baez, out Fritz; ATP Indian Wells: Alcaraz costretto agli straordinari da Rinderknech. Ora c’è Ruud; ATP Indian Wells 2026, Alcaraz rimonta Rinderknech: agli ottavi con Ruud. Bene Medvedev e Draper, fuori Fritz e Bublik. Djokovic ok anche in doppio con Tsitsipas; ATP Indian Wells 2026: Alcaraz e Djokovic lasciano un set per strada, fuori de Minaur e Bublik. ATP Indian Wells: Alcaraz costretto agli straordinari da Rinderknech. Ora c’è RuudTennis - ATP | l francese sorprende il numero uno del mondo conquistando il primo set al tie-break. Alcaraz però, ribalta il match dopo oltre due ore di gioco. Ruud rimonta Vacherot, Medvedev domina B ... ubitennis.com Alcaraz-Rinderknech: Atp Indian Wells highlightsCarlos Alcaraz batte Arthur Rinderknech ed è agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Lo spagnolo ha sconfitto la testa di serie numero 26 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-2. Agli ottavi ... sport.sky.it Alcaraz - Rinderknech s'è giocata per 2 set in modalità play station. Sorprendente la voracità con cui il francese ha vinto il primo set, mettendo il naso avanti anche nel secondo. La fiamma s'è definitivamente arresa nel terzo ma il murciano lo si affronta così, a x.com Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz rimonta un set e un break di svantaggio al francese Arthur Rinderknech, lo batte per 6-7(6) 6-3 6-2 e supera così uno dei test più difficili della sua serie di vittorie del 2026: con quesrta vittoria ora è 14-0 Agli ottavi sfid - facebook.com facebook