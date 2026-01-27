In questa partita degli Australian Open 2026, Alcaraz conquista un vantaggio di 3-0 contro De Minaur. La partita è seguita in diretta, con un punto vincente dello spagnolo e un errore di rovescio dell’avversario. Questa fase del match mostra l’ottima forma di Alcaraz e la competitività di De Minaur, offrendo agli appassionati un’anteprima delle sfide in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio vincente dell’australiano. 3-0 Fuori il rovescio difensivo in open-stands (ad appoggi aperti, in spaccata) di Alex De Minaur. 40-15 No, ennesima già prima vincente. 30-15 Doppio fallo. Vediamo se c’è il primo passaggio a vuoto della partita. 30-0 Kick ingestibile, è una seconda ma poco cambia. Il servizio di Alcaraz ha ormai assunto un’altra dimensione! 15-0 Servizio vincente. 2-0 Ancora a rete Alcaraz, De Minaur ha perso un millisecondo scivolando, e allora l’iberico gli è saltato addosso. BREAK! 40-A Favolosa volèe di rovescio sulla riga di Alcaraz, De Minaur alza, lo spagnolo smasha a rimbalzo e ne gioca un’altra schiacciando la sfera a terra e facendola rimbalzare altissima. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Alcaraz-De Minaur 3-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: subito break dello spagnolo

L’evento di oggi vede in campo Alcaraz e De Minaur per la fase finale degli Australian Open 2026.

