LIVE Alcaraz-De Minaur 7-5 6-2 2-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | dominio dello spagnolo in corso

L'incontro tra Alcaraz e De Minaur agli Australian Open 2026 prosegue con lo spagnolo in vantaggio. La partita si sta sviluppando in modo equilibrato, con momenti di grande intensità e alcuni errori da entrambe le parti. Questa diretta offre aggiornamenti costanti sullo svolgimento del match, permettendo agli appassionati di seguire ogni punto e ogni svolta del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Torna a sbagliare Alcaraz, di rovescio dopo la prima. 0-15 Errore gratuito di Alcaraz. 0-2 Nuovo break. Quel come on . 15-40 Anche perché Alcaraz fa quello che vuole, dall'inizio. Risposta vincente, un'altra. 15-30 Nuovo come on di De Minaur, che accorcia le distanza nel game. 0-30 Risposta vincente di Alcaraz che adesso è scatenato. 0-15 Risposta nei piedi e punto. 1-0 A zero l'iberico. 40-0 Palla corta a segno. 30-0 Prima vincente. 15-0 Fuori misura il rovescio di De Minaur, abbassa anche le spalle l'aussie, è al lumicino. 12:10 Alcaraz-De Minaur 7-5, 6-2! Dopo 100? di gioco si chiude anche il secondo set, stavolta senza amnesie spagnole.

