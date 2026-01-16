La Regione dice no | bloccherà i rincari dei biglietti di metro e autobus a Roma

La Regione ha confermato il suo intento di bloccare l'aumento dei biglietti di metro e autobus a Roma, previsto da Atac. La misura, che avrebbe portato il costo da 1,50 a due euro, è stata respinta, mantenendo invariato il prezzo attuale. Questa decisione mira a tutelare i cittadini dagli aumenti, garantendo un accesso più stabile ai mezzi di trasporto pubblici nella capitale.

No della Regione all'aumento «generalizzato» del costo del biglietto dei mezzi pubblici, da 1,50 a due euro, che Atac prevede di applicare da luglio. L'aggiornamento del Piano industriale dell'azienda, come rivelato ieri da Il Tempo, è stato approvato dalla giunta capitolina a fine dicembre ma l'ultima parola spetta alla Regione, che già nel 2025 ha impedito l'aumento. Ora però i famigerati due euro tornano in campo. Assessore Fabrizio Ghera, delegato regionale ai Trasporti, ne eravate a conoscenza? «No, non abbiamo ricevuto aggiornamenti in tal senso. Va detto che il Consiglio regionale ha stanziato una cifra record, pari a 260 milioni, per il trasporto pubblico di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Regione dice no: bloccherà i rincari dei biglietti di metro e autobus a Roma Leggi anche: Sciopero dei trasporti oggi a Milano: gli orari di metro, autobus e tram Leggi anche: Sciopero dei trasporti oggi a Milano: gli orari di Atm per metro, autobus e tram Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tgr Rai Lombardia. . I Giochi olimpici: "L'entusiasmo nelle città mi ha colpito", dice il presidente della regione, Attilio Fontana. "Da queste Olimpiadi resteranno infrastrutture necessarie per il territorio". L'intervista è di Andrea Silla https://www.rainews.it/tgr/lomb - facebook.com facebook La regione Toscana dice che tocca al governo mettere i 130 milioni necessari per completare l’infrastruttura, mentre il governo sostiene di aver già fatto abbastanza x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.