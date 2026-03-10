Rimbalzano le Borse petrolio e gas in calo Rallenta ma non si ferma l’aumento di benzina e diesel I paesi del Golfo riducono la produzione di greggio

Le borse aprono in rialzo dopo settimane di turbolenze mentre petrolio e gas registrano cali, e i prezzi di benzina e diesel continuano a salire. I paesi del Golfo hanno deciso di ridurre la produzione di greggio, influenzando il mercato energetico. L’andamento dei mercati si mantiene positivo, nonostante le tensioni internazionali e le oscillazioni dei prezzi delle materie prime.

Milano, 10 marzo 2026 – I prezzi di petrolio e gas in calo, le borse che aprono in positivo. Si aprono con segnali di (timido) ottimismo i mercati dopo giorni di pesanti ripercussioni sull’economia globale causati dalla guerra di Israele e Usa contro l’Iran. Le Borse europee rimbalzano in avvio dopo le indicazioni di Donald Trump sulla fine della guerra in Medio Oriente. Parole che hanno portato ad un calo del prezzo del petrolio dopo la fiammata della vigilia. Aprono in netto rialzo Milano (+2,59%), Francoforte (+2,04%), Parigi (+1,89%) e Londra (+1,14%). Accise su gasolio e benzina: cosa sono, quanto incidono sul prezzo e come funzionano... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

