I coniugi Luciano e Luigina Bergamaschi, rimasti in panne a Dubai e in India a causa di circostanze legate alla guerra, sono tornati in Italia e sono arrivati all'aeroporto di Malpensa domenica alle 20.

Sono rientrati i cremaschi bloccati dalla guerra a Dubai e in India. I coniugi Luciano e Luigina Bergamaschi sono arrivati a Malpensa domenica alle 20.30. "Ce l’abbiamo fatta, dopo una decina di giorni di apprensione - dice Bergamaschi –. Da Kochi, in India, dove eravamo e dove siamo rimasti bloccati, siamo partiti alle tre del mattino di domenica per Mascate, in Oman. Lì abbiamo atteso dodici ore il nostro aereo decollato alle 16, ora locale". "Il volo è durato oltre nove ore – aggiunge – perché l’aereo ha dovuto fare un giro molto largo per evitare la zona di guerra. Comunque adesso siamo qui. La nostra comitiva era formata da 19 persone. Qualcuno ha cercato di arrangiarsi da solo, prendendo voli incredibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rimasti in panne a Dubai e in India. Cremaschi rientrati in Italia

