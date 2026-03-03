Iran il racconto dei ragazzi rientrati in Italia da Dubai | Esperienza difficile da dimenticare

Un volo proveniente da Dubai è atterrato all’aeroporto di Malpensa con a bordo 200 studenti italiani. Questi ragazzi erano rimasti bloccati nel paese arabo a causa dei recenti attacchi degli Stati Uniti e di Israele all’Iran. I giovani hanno descritto l’esperienza come difficile da dimenticare, raccontando le difficoltà vissute durante il periodo di blocco.

È atterrato all’aeroporto di Malpensa il volo che ha riportato in Italia i 200 studenti italiani bloccati a Dubai dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran. “Una esperienza che difficilmente dimenticherò”, racconta una delle ragazze che stava seguendo un corso di relazioni internazionali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

