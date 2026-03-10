Riforma giustizia | il Procuratore Auriemma spiega perché

Sabato 14 marzo alle 17:30, nella Sala Consiliare di Torricella in Sabina, si terrà un incontro dedicato alla riforma della giustizia, con il Procuratore Auriemma come relatore. L'evento si concentra sulla discussione delle modifiche legislative e si svolge in un contesto locale, coinvolgendo cittadini e operatori del settore. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Sabato 14 marzo, alle ore 17:30, la Sala Consiliare di Torricella in Sabina diventerà il punto focale del dibattito sulla giustizia. Il Procuratore Capo di Rieti, Paolo Auriemma, sarà il protagonista assoluto dell’incontro pubblico organizzato dal Prof. Massimiliano Saccucci. L’obiettivo è chiarire le criticità del testo di legge costituzionale in vista delle votazioni previste per il 22 e 23 marzo. L’appuntamento si inserisce nel vivo della campagna referendaria che sta attraversando il territorio reatino. Sotto lo slogan programmatico Difendiamo la Costituzione votando NO, l’incontro mira a spiegare i motivi della contrarietà alla riforma proposta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

