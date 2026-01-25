Giustizia il procuratore Sottani | La Riforma interviene sull’architrave dell’autonomia

Il procuratore Sottani commenta la riforma della giustizia, evidenziando come essa modifichi l’equilibrio tra autonomia del potere giudiziario e controllo politico. Secondo lui, la riforma colpisce uno dei pilastri fondamentali dell’indipendenza della magistratura, in particolare quello disciplinare, considerato un elemento chiave dalla Costituzione per garantire autonomia e imparzialità.

PERUGIA - La riforma della giustizia che sarà oggetto del prossimo referendum "interviene sull’architrave posta a fondamento costituzionale dell’autonomia del potere giudiziario da quello politico, rappresentato dal Csm, e scardina uno dei ‘quattro chiodì, quello disciplinare, indicato dai padri costituenti come una delle garanzie dell’autonomia ed indipendenza della magistratura". È la posizione espressa dal procuratore generale di Perugia Sergio Sottani nel saluto al convegno " Separazione delle carriere. Le ragioni della riforma". Appuntamento promosso nel capoluogo umbro dall’Ordine degli avvocati e dalla Camera penale Fabio Dean. 🔗 Leggi su Lanazione.it

