Il Procuratore Romanelli esprime la sua posizione sul referendum giustizia, dichiarando che voterà no. Ritiene la riforma dannosa e rischiosa, e si impegna a partecipare attivamente al dibattito pubblico per approfondire le implicazioni della proposta. La sua opinione si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio, in cui diverse voci analizzano gli effetti di eventuali cambiamenti nel sistema giudiziario.

Bergamo. “Voterò No convintamente. Parteciperò al dibattito pubblico sulla riforma della Giustizia in tutte le occasioni in cui verrò invitato. Io sono assolutamente convinto che questa riforma sia dannosa e pericolosa”. Maurizio Romanelli, Procuratore capo di Bergamo, è chiaro sulla sua posizione in merito al referendum sulla riforma della giustizia al quale sono chiamati i cittadini italiani il prossimo marzo. “Gli obiettivi reali di questa riforma sono dichiarati in modo assolutamente chiaro dagli esponenti del Governo che l’hanno costruita, perché questa riforma nasce con un testo predisposto dal Governo che arriva fino alla fine senza alcuna modifica, neanche una virgola – prosegue Romanelli -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Riforma giustizia, il Nobel Giorgio Parisi: «Voterò no al referendum»

Leggi anche: Referendum riforma della Giustizia, il procuratore Rossi: "Non indebolire la magistratura"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Referendum giustizia, il Procuratore Romanelli: Riforma dannosa e pericolosa, voterò No; COMUNE DI TRENTO * «REFERENDUM SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, CONFRONTO TRA AVVOCATO ROMANELLI E PROCURATORE PROFITI.

Referendum giustizia, il Procuratore Romanelli: “Riforma dannosa e pericolosa, voterò No” - Maurizio Romanelli, Procuratore capo di Bergamo, è chiaro sulla sua posizione in merito al referendum sulla riforma della giustizia al quale sono chiamati i cittadini italiani il prossimo marzo ... bergamonews.it