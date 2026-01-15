Raccolte 500mila firme contro la riforma della giustizia | perché il quesito del referendum può cambiare
In venticinque giorni, sono state raccolte oltre 500 mila firme per il referendum contro la riforma della giustizia proposta dal governo. Questa iniziativa, promossa da quindici giuristi, mira a coinvolgere i cittadini su un tema di grande rilevanza. Il raggiungimento del quorum rappresenta un passo importante nel processo di consultazione popolare, aprendo la strada a un possibile cambiamento nelle modalità di applicazione delle nuove norme giudiziarie.
Venticinque giorni per raccogliere mezzo milione di firme. Nelle scorse ore è stato raggiunto il quorum delle 500 mila sottoscrizioni richieste dalla raccolta promossa da quindici giuristi che hanno lanciato l'iniziativa popolare di un referendum contro la riforma della giustizia del governo. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Referendum, raggiunto il quorum di 500mila firme contro la riforma Nordio. I possibili effetti: dal cambio di quesito al ricorso alla Consulta
Leggi anche: Raggiunto il target di 500mila firme per il referendum raccolte dal comitato del No: “Segnale al governo”
Referendum Giustizia: firma per difendere la Costituzione!; Referendum, 225mila firme contro la riforma Nordio: raccolta completa al 45%; Referedum giustizia, mancano ancora 240mila firme per raggiungere il quorum. Ecco come firmare online; L’indizione del referendum nel rispetto delle regole.
Referendum sulla giustizia, raccolte le 500mila firme. Intanto è guerra di ricorsi - Il Tar Lazio deve esaminare la domanda cautelare sospensiva presentata dai promotori contro la fissazione della data del voto il 22 e 23 marzo. editorialedomani.it
Referendum giustizia, raggiunte 500mila firme contro la riforma - Il ministro della Giustizia, Nordio, attende il 27 per la decisione sul referendum costituzionale ... msn.com
Raggiunto il target di 500mila firme per il referendum raccolte dal comitato del No: “Segnale al governo” - È stato raggiunto poco fa il traguardo delle 500mila firme per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, iniziativa lanciata da un comitato ... fanpage.it
LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA! #referendum #giustizia #freefiremaxlonewolf #greenscreen #frasedelgiorno
Referendum sulla giustizia, raccolte le 500mila firme. Intanto è guerra di ricorsi x.com
Quasi 130mila firme raccolte in poche ore dopo la decisione del governo di fissare i referendum sulla Giustizia il 22 e 23 marzo: poco fa il contatore sul sito firmereferendum.giustizia diceva 430mila firme raccolte sulle 500mila previste entro il 30 gennaio. Un'i facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.