Il dietrofront | Un no politico ma riforma ok
Un membro del governo aveva inizialmente espresso un netto rifiuto alla riforma della giustizia, definendola negata politicamente. Tuttavia, successivamente ha chiarito che, nonostante il no politico, la riforma resta valida e viene comunque portata avanti. La posizione è cambiata, ma il progetto di legge prosegue senza modifiche sostanziali.
L’avevamo descritta come un’eretica per la posizione coraggiosa che aveva assunto a favore della riforma della giustizia. Contraria a quella ufficiale del suo partito, che invece è apertamente per il no avendo trasformato questo voto in una campagna contro il governo. Marcella Zappaterra, consigliera regionale del Pd, però, ora ci ha ripensato. In un’intervista di ieri a Repubblica confessa che "nel merito e per la mia storia condivido i contenuti della riforma. Ma il fatto che il governo strumentalizzi ogni fatto di cronaca per delegittimare i magistrati e usi un linguaggio inaccettabile per definire il Csm mi costringe ad un no politico". In ballo c’è la sua candidatura a portavoce della conferenza delle donne democratiche dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
