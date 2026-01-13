La riscossa dei Padulli mercato immobiliare in fermento | in arrivo nuove villette costruite in bioedilizia

Da riminitoday.it 13 gen 2026

Il mercato immobiliare dei Padulli si mostra in crescita, con l’arrivo di nuove villette in bioedilizia. Questa tendenza riflette un interesse crescente verso soluzioni sostenibili e innovative, mantenendo la zona tra le preferite per chi cerca qualità e affidabilità. Nonostante alcune polemiche, l’area si conferma un punto di riferimento stabile e in evoluzione nel panorama immobiliare locale.

"Non abbiamo paura dei lupi, ma delle buche e del fango. Nonostante qualche polemica ad arte, i Padulli restano una delle zone più appetibili sul mercato immobiliare. L'hanno definito, tra luci e ombre, "il quartiere dei cantieri" perché qui, sotto al cavalcavia, il mattone continua a tirare. E. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

