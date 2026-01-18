Il Centro della Ceragiola funziona Meno abbandoni di rifiuti sul territorio

Il Centro della Ceragiola contribuisce a ridurre l'abbandono dei rifiuti sul territorio, insieme al servizio di raccolta porta a porta. Questi strumenti, funzionanti efficacemente, hanno portato a un calo dei fenomeni di abbandono, migliorando la gestione dei rifiuti e favorendo un ambiente più pulito e ordinato per la comunità.

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio è in calo grazie all’ottimo andamento di due servizi: il centro raccolta di Ceragiola e la raccolta a domicilio porta a porta. A quasi dodici mesi dalla sua inaugurazione, la struttura di via Ceragiola registra infatti risultati confortanti come recita il report di fine anno di Ersu. "Siamo soddisfatti – dice l’assessore all’ambiente Michele Silicani – per i risultati eccellenti ottenuti dal centro raccolta, con il quale i cittadini hanno ben presto familiarizzato conferendo ogni tipo di materiale come legname, vetro, piccoli elettrodomestici, carta, verde e tanti altri". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Centro della Ceragiola funziona. Meno abbandoni di rifiuti sul territorio Leggi anche: Meno sanzioni, più controlli e presenza sul territorio: il bilancio della polizia locale tifernate Leggi anche: Frosinone e Cassino, l’altra faccia della sicurezza: meno reati, ma più allerta sul territorio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il Centro della Ceragiola funziona. Meno abbandoni di rifiuti sul territorio. Stasera Palla al centro taglia il traguardo delle 400 puntate (in 10 anni di storia)! Vi aspettiamo alle 21 sul nostro canale YouTube www.youtube.com/@pallaalcentroTV - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.