Il Centro della Ceragiola funziona. Meno abbandoni di rifiuti sul territorio.

Il Centro della Ceragiola contribuisce a ridurre l'abbandono dei rifiuti sul territorio, insieme al servizio di raccolta porta a porta. Questi strumenti, funzionanti efficacemente, hanno portato a un calo dei fenomeni di abbandono, migliorando la gestione dei rifiuti e favorendo un ambiente più pulito e ordinato per la comunità.

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio è in calo grazie all’ottimo andamento di due servizi: il centro raccolta di Ceragiola e la raccolta a domicilio porta a porta. A quasi dodici mesi dalla sua inaugurazione, la struttura di via Ceragiola registra infatti risultati confortanti come recita il report di fine anno di Ersu. "Siamo soddisfatti – dice l’assessore all’ambiente Michele Silicani – per i risultati eccellenti ottenuti dal centro raccolta, con il quale i cittadini hanno ben presto familiarizzato conferendo ogni tipo di materiale come legname, vetro, piccoli elettrodomestici, carta, verde e tanti altri". 🔗 Leggi su Lanazione.it

