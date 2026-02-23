Il FantaSanremo prima che esistesse da Vasco a Troisi e Madonna | tutti i bonus e malus del passato

Da fanpage.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il FantaSanremo ha riscosso grande interesse perché ripercorre momenti storici del festival, come le performance di Vasco, Troisi e Madonna, che hanno influenzato i punteggi. Le situazioni impreviste di allora, come imbarazzi o esibizioni fuori tempo, oggi sarebbero considerate bonus o malus. Questa raccolta di episodi storici mostra come eventi passati abbiano lasciato il segno e siano ancora ricordati dagli appassionati. La nostalgia lega i fan alle scelte di allora.

Tanti i casi del passato in cui la realtà sanremese è stata sconvolta da imprevisti, situazioni passate agli annali che oggi sarebbero materia di bonus e malus. Freddie Mercury, Stevie Wonder, Vasco Rossi e Raimondo Vianello, ecco alcuni casi che non avrebbero faticato a balzare immediatamente in cima ai trend. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fantasanremo 2026, tutto quello che c’è da sapere: le quotazioni degli artisti in gara, le nuove regole, i bonus e i malusIl Fantasanremo 2026 si avvicina, e questa volta il motivo è il grande interesse dei fan per le nuove regole e le quotazioni degli artisti in gara.

Fantasanremo 2026, i bonus e i malus e quanti punti valgonoLa pubblicazione dei bonus e malus per Fantasanremo 2026 deriva dalla decisione degli organizzatori di aggiornare le regole del gioco prima dell'inizio del Festival di Sanremo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: FantaSanremo 2026, la lista completa dei bonus e malus; FantaSanremo 2026: la squadra perfetta (secondo noi) per vincere; Fantasanremo 2026: la vera strategia? Puntare sugli underdogs secondo i fondatori; Guida tattica al Fantasanremo 2026: regolamento, bonus e strategie per creare la squadra perfetta.

il fantasanremo prima cheUltimo giorno FantaSanremo 2026: fino a che ora ci si può iscrivereUltime ore per schierare o modificare la squadra al FantaSanremo 2026: scadenza, regole chiave, strategie e cosa cambia dopo la mezzanotte ... skuola.net

il fantasanremo prima cheCome funziona il Fantasanremo 2026: bonus, malus e tutto quello che c’è da sapere per vincereCon il Festival torna anche il fa ntasy g ame che negli anni ha conquistato sempre più rilevanza fino a diventare un nuovo rito collettivo insieme alla kermesse canora. Ecco il regolamento per affront ... editorialedomani.it