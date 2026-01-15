Chiara Ferragni dopo il proscioglimento | Da oggi ricomincio a vivere

Dopo il proscioglimento nel caso del pandoro gate, Chiara Ferragni annuncia il suo ritorno alla normalità. La influencer italiana, dopo aver chiarito la vicenda, si prepara a riprendere le sue attività e a ripartire con serenità. La sua dichiarazione segna un passo importante verso il ripristino della sua immagine pubblica, sottolineando l’importanza di guardare avanti con fiducia e rinnovata determinazione.

La storia del pandoro gate ha avuto la parola 'fine', esulta Chiara Ferragni che "dopo l'errore di comunicazione è pronta a tornare e vivere". Per fare ciò vuole usare la strada della verità. Le dichiarazioni di Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: «È finito un incubo, sono commossa»; Si chiudono Pandoro e Uova-gate, Chiara Ferragni assolta dalle accuse: Commossa, fatta giustizia; Ferragni assolta o prosciolta? Ecco perché è finito il processo Pandoro Gate; Selvaggia Lucarelli commenta l'assoluzione di Chiara Ferragni per il Pandoro-gate. Chiara Ferragni dopo l'assoluzione: "Fedez mi ha abbandonata, ora posso rinascere" - Dopo il proscioglimento dall'accusa di truffa, Chiara Ferragni racconta due anni difficili tra silenzi, errori, solitudini e rinascita personale ...

Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: “Da Fedez mi sono sentita abbandonata, l’addio nel mio momento di bisogno” - In un’intervista affida uno sfogo durissimo sull’ex marito: “Ho sofferto tantissimo, se ne è andato quando ... fanpage.it

Chiara Ferragni: «Ora posso rinascere, in tanti sono spariti. Fedez? L'addio nel momento del bisogno, mi ha fatto male» - «Appena ho sentito “articolo 531” ho abbracciato Giuseppe (Iannaccone, ndr), mi sono messa a piangere, singhiozzavo. msn.com

Nello studio dell’avvocato Giuseppe Iannaccone si brinda al risultato del processo che ha ottenuto un’ora prima con il collega Marcello Bana. Chiara Ferragni, qual è stata la sua prima reazione in aula quando ha sentito che era stata prosciolta «Appena ho s facebook

Chiara Ferragni è stata PROSCIOLTA perché il reato è stato derubricato a truffa semplice, procedibile solo a querele di parte (decadute dopo il pagamento, da parte di Ferragni, di risarcimenti per oltre 3 milioni di €uro). Tradotto: Se hai denari, in Italia, te la cav x.com

