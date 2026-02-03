Festival 2026 | Villaggio del Teatro presenta l’edizione con nuovi spettacoli e mostre d’arte

Il Villaggio del Festival 2026 si presenta con un nuovo progetto, più articolato e multiculturale, con un calendario intenso di eventi, spettacoli e mostre. L'inaugurazione avverrà domenica 22 febbraio alle 16 presso Villa Ormond, a Sanremo. L'evento, che si svolgerà in occasione del Festival di Sanremo, è stato presentato in conferenza stampa con la partecipazione di istituzioni locali, come il sindaco Alessandro Mager, l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni, e il direttore del Villaggio, Giuseppe Grande. La manifestazione, che prevede oltre quarantamila presenze attese, punta a diventare un punto di riferimento per la città, con un approccio fortemente legato a cultura, musica e intrattenimento.

