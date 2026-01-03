Trasporti e logistica Confartigianato rilancia il settore | le priorità del nuovo presidente Riva

Confartigianato Trasporti presenta le linee strategiche per il rilancio del settore, con particolare attenzione alle priorità territoriali. Il nuovo presidente, Claudio Riva, ha avviato un percorso volto a rafforzare il comparto trasporti e logistica, come illustrato da Luca Facciani, presidente di Confartigianato Trasporti cesenate. Questi interventi mirano a sostenere l’evoluzione e la sostenibilità del settore, promuovendo un approccio condiviso e strutturato a livello nazionale.

Linee strategiche di Confartigianato Trasporti per il rilancio del settore a livello territoriale. “Le ha lanciate Claudio Riva - spiega Luca Facciani, presidente di Confartigianato Trasporti cesenate - eletto nuovo presidente nazionale di Confartigianato Trasporti dall’Assemblea nazionale dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

