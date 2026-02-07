Sesso virtuale e desiderio tra ironia e paradosso

Da cms.ilmanifesto.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si prepara a seguire le nuove regole europee che vietano il sesso virtuale. Dopo i cotton fioc in plastica, anche il sesso sarà eliminato, secondo l’agenda ’20-’30. Un cambiamento che ha sorpreso molti, ma che ormai sembra inevitabile.

Ce lo chiede l’Europa! Dopo i cotton fioc in plastica, anche il sesso sarà bandito. Lo prevede l’agenda ’20-’30, e a noi non resta che adeguarci. Sono queste le premesse distopiche di Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso, il nuovo spettacolo di Niccolò Fettarappa, in scena al teatro India di Roma fino al 15 febbraio dopo il debutto a Bologna. In effetti, lo scenario non è così distante dalla realtà: sono numerosi gli studi che evidenziano come la frequenza dei rapporti sessuali sia in calo in tutto l’Occidente – secondo la Società italiana di andrologia, tra gli under35 uno su tre fa sesso solo virtualmente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

sesso virtuale e desiderio tra ironia e paradosso

© Cms.ilmanifesto.it - Sesso virtuale e desiderio, tra ironia e paradosso

Approfondimenti su Europa Sesso

Sesso: l’età del desiderio maschile e l’effetto boomerang

Il desiderio maschile evolve nel corso della vita, influenzato dall’età e dall’esperienza.

Cosa influenza il desiderio sessuale: “La libido non è un impulso isolato, nasce dentro un’ecologia del desiderio”

Il desiderio sessuale è influenzato da molteplici fattori che interagiscono tra loro, formando un’ecologia del desiderio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Europa Sesso

Argomenti discussi: Sesso virtuale e desiderio, tra ironia e paradosso.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.