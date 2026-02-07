L’Italia si prepara a seguire le nuove regole europee che vietano il sesso virtuale. Dopo i cotton fioc in plastica, anche il sesso sarà eliminato, secondo l’agenda ’20-’30. Un cambiamento che ha sorpreso molti, ma che ormai sembra inevitabile.

Ce lo chiede l’Europa! Dopo i cotton fioc in plastica, anche il sesso sarà bandito. Lo prevede l’agenda ’20-’30, e a noi non resta che adeguarci. Sono queste le premesse distopiche di Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso, il nuovo spettacolo di Niccolò Fettarappa, in scena al teatro India di Roma fino al 15 febbraio dopo il debutto a Bologna. In effetti, lo scenario non è così distante dalla realtà: sono numerosi gli studi che evidenziano come la frequenza dei rapporti sessuali sia in calo in tutto l’Occidente – secondo la Società italiana di andrologia, tra gli under35 uno su tre fa sesso solo virtualmente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sesso virtuale e desiderio, tra ironia e paradosso

