Riarmo boom di occupati nella Difesa in Germania Ma il vuoto dell’auto è ben più ampio

In Germania, il settore della Difesa sta vivendo un significativo aumento di occupati, con nuove assunzioni e ampliamenti produttivi. Tuttavia, questa crescita non colma il vuoto lasciato dal settore automobilistico, che attraversa una fase di declino. La riconversione industriale e il trasferimento di competenze sono sfide fondamentali per garantire una transizione efficace e sostenibile tra i due ambiti.

Le imprese della Difesa, in Germania, sono nel pieno di un ampio ciclo di assunzioni e di ampliamento della propria base produttiva e, ad oggi, la questione della riconversione industriale di molti impianti e del passaggio di competenze e manodopera dall’automotive declinante al campo del riarmo tiene banco. Ma c’è un dato di fatto: l’ effetto-sostituzione, almeno sul piano del personale, ancora non c’è e, anzi, complessivamente i posti di lavoro sviluppati nell’industria della Difesa sono molti meno di quelli persi nel solo ultimo anno dall’auto. Lo ha sottolineato su X l’economista Andrea Roventini, docente alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa del cui Istituto di Economia, formato da Giovanni Dosi, è direttore, commentando i dati del Financial Times circa l’intero ciclo di assunzioni del sistema-difesa della Germania, guidato dall’arrembante Rheinmetall che ha alzato di oltre il 50% l a forza lavoro dal 2021 a oggi, e sottolineando che si tratta di dati insufficienti a compensare la perdita nel settore automotive. 🔗 Leggi su It.insideover.com

