Piani di riarmo | la Germania arruola l’Ucraina per diventare il centro europeo dei droni
La Germania si prepara a diventare il centro europeo per la produzione di droni da combattimento, collaborando con l’Ucraina. Con un accordo tra la start-up ucraina Frontline e la tedesca Quantum Systems, il paese mira a rafforzare la propria capacità difensiva e a consolidare la posizione nel settore dei sistemi aerei senza pilota.
La Germania sarà il primo Paese europeo a ospitare la co-produzione di droni da combattimento ucraini dopo che Frontline, una dinamica start-up del mercato della difesa di Kiev, ha concluso un accordo con la tedesca Quantum Systems orientato proprio alla realizzazione di velivoli senza pilota. Quantum Frontline Industries, la nuova joint venture creata dai due gruppi, produrrà droni in ottemperanza al programma Build with Ukraine che mira a integrare in profondità Kiev nell’architettura di procurement militare e fornitura di armamenti al sistema europeo durante e dopo la risposta del Paese alla guerra d’aggressione della Federazione Russa. It.insideover.com
