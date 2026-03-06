A seguito dell’incendio divampato nel pomeriggio di oggi a Fuorigotta, il mercato di via Metastasio è stato temporaneamente sospeso. Le fiamme hanno interessato alcune strutture della zona, causando l’interruzione delle attività commerciali presenti nel mercato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano al momento feriti o altre conseguenze immediate.

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito dell’incendio che è divampato nel pomeriggio di oggi nell’area esterna al mercato di via Metastasio, a Fuorigrotta, che ha interessato contenitori di legno e plastica di frutta e ortaggi coinvolgendo anche un albero di pino, una palma e pali dell’illuminazione, a salvaguardia dell’incolumità delle persone e per la preservazione dei beni, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la sospensione dell’esercizio del commercio di qualunque tipo all’interno delle aree coperta e scoperta del mercato fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza. Quanti abitano nelle immediate adiacenze dell’area sono invitati ad adottare misure precauzionali a tutela della salute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio a Fuorigrotta, sospeso il mercato di via Metastasio

Leggi anche: Fiamme altissime, incendio nel mercato rionale di Fuorigrotta | VIDEO

Leggi anche: Incendio al mercato di Fuorigrotta: "Fiamme alte 30 metri" |VIDEO