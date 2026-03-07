Mercato Metastasio dopo l' incendio arriva la decisione sulla riapertura

Domenica 8 marzo il mercato di via Metastasio riaprirà dopo l’incendio che ha danneggiato una parte dell’area a Fuorigatta. La decisione è stata presa durante un sopralluogo condotto dagli assessori del Comune di Napoli, Antonio de Jesu e Teresa Armato, incaricati di valutare le condizioni dell’area prima della riapertura. La ripresa delle attività commerciali avviene dopo i controlli effettuati sul sito.

Il mercato di via Metastasio riaprirà domani, domenica 8 marzo. Lo ha stabilito il sopralluogo degli assessori del Comune di Napoli Antonio de Jesu (Sicurezza) e Teresa Armato (Attività produttive) reso necessario dal grosso incendio che ha distrutto una parte dell'area mercatale di Fuorigrotta. A tutela di commercianti e cittadini, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nel pomeriggio di ieri, aveva disposto la sospensione delle attività fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza. Al sopralluogo, insieme agli assessori, presenti il presidente della decima Municipalità Carmine Sangiovanni, i consiglieri comunali Iris Savastano e Salvatore Guangi, oltre a polizia municipale, Napoli Servizi e Asia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Incendio a Fuorigrotta, sospeso il mercato di via MetastasioTempo di lettura: < 1 minuto A seguito dell’incendio che è divampato nel pomeriggio di oggi nell’area esterna al mercato di via Metastasio, a...

Teatro della Toscana, dopo le tensioni arriva il rilancio: pubblico in crescita e nuovo asse con il MetastasioA distanza di pochi mesi dalle tensioni politiche e istituzionali che hanno investito il Teatro della Toscana, il clima appare profondamente mutato.

Approfondimenti e contenuti su Mercato Metastasio.

Temi più discussi: Incendio a Fuorigrotta, sospeso il mercato di via Metastasio; Il mercato di Fuorigrotta non è sicuro: chiuso dal Comune; Napoli, incendio a Fuorigrotta, chiuso il mercato di via Metastasio; Incendio al mercato rionale di Fuorigrotta: nessun ferito.

Mercato di Fuorigrotta pronto alla riapertura per domenica 8 marzo dopo l'incendio di venerdì scorsoPronto alla riapertura il mercato di via Metastasio a Fuorigrotta dopo l'incendio divampato nel pomeriggio di venerdì 6 marzo in un'area all'esterno e subito domato dai vigili del fuoco. Dopo la ... napoli.repubblica.it

Incendio al mercato di Fuorigrotta, stop alle attività: l’ordinanza del ComuneDopo l’incendio al mercato di via Metastasio a Fuorigrotta il sindaco Manfredi dispone la sospensione delle attività commerciali fino al ripristino ... 2anews.it

#Fuorigrotta - ncendio nell’area del mercato di via Metastasio a Fuorigrotta, sospese le attività e raccomandazioni per i residenti della zona. #Napoli #Incendio #Mercato #ViaMetastasio #Cronaca #NanoTV - facebook.com facebook

#Fuorigrotta - ncendio nell’area del mercato di via Metastasio a Fuorigrotta, sospese le attività e raccomandazioni per i residenti della zona. #Napoli #Incendio #Mercato #ViaMetastasio #Cronaca #NanoTV x.com