Venerdì 30 gennaio, dalle 9:01 alle 16:59, si verifica uno sciopero del personale di RFI nell'area di Bologna. Durante questa fascia oraria, potrebbero esserci cancellazioni o variazioni nei servizi ferroviari, interessando sia la regione Emilia-Romagna che le aree limitrofe. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare i viaggi in treno in questa giornata.

Terremoto in Romagna, scossa avvertita anche a Bologna: stop ai treni e verifiche in corsoUna scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in Romagna, con la percezione anche a Bologna.

Terremoto Faenza e Forli, due scosse di 4.3 e 4.1 avvertito a Bologna, Rimini, Cesena, Ravenna. Gente in strada, stop ai treniQuesta mattina, in Emilia-Romagna, sono state avvertite due scosse di terremoto di magnitudo 4.

Argomenti discussi: Stop ai treni RFI nell'area di Bologna; Linea Firenze–Empoli–Pisa, stop ai treni per lavori: circolazione sospesa nel weekend; Ripresa dell'Alta Velocità, dopo lo stop per lavori a Firenze; Ferrovie, Firenze in tilt 24 e 25 gennaio: cosa succede ai treni alta velocità.

Stop ai treni Alta Velocità per lavori a Firenze, Italia divisa in due. La sindaca: Non usate l'auto. E si gioca Fiorentina-CagliariDa stasera, 23 gennaio, stop al traffico per veicoli e pedoni per l'intervento di Rfi. Attivata la Smart City Control Room, 140 operatori della Polizia Municipale dedicati e volontari della Protezione

Firenze, stop ai treni tra Campo di Marte e Rifredi: caos e disagiÈ scattato alle 15 di oggi il blocco della circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi, disposto per consentire i lavori al

Ripresa la circolazione dei treni a Firenze. Stop era tra Campo Marte-Rifredi. Conclusa la prima fase dei lavori di 'Ponte al Pino' #ANSA

Treni, scattato il blocco della circolazione a Firenze. Stop Campo Marte-Rifredi, viaggiatori inferiori alle attese, smarrimento tra turisti #ANSA