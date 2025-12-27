Bagheria investe sulla prevenzione | screening gratuito per cuore e reni a Villa Butera
Domenica 28 dicembre l’iniziativa “La Salute sotto l’Albero” porta specialisti, controlli nefrocardiologici e diagnosi precoce direttamente ai cittadini, grazie alla collaborazione tra Università di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Finalissima di X-Factor, Bagheria tiferà per la "sua" Delia in diretta dal teatro di Villa Butera
Leggi anche: Dalla morte ecco una rinascita: a Villa Sofia donazione a cuore fermo con prelievo di cuore, fegato e reni
Screening oncologici al comune di Bagheria - Bagheria ha ospitato il nuovo progetto dell'Asp di Palermo che si pone l'obiettivo di portare la prevenzione oncologica anche nei luoghi di lavoro. ansa.it
Trieste investe nella prevenzione: inaugurata all’ITIS la nuova casa dello screening mammografico - Nella giornata di martedì 16 dicembre 2025 è stata inaugurata, presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Pers ... triestecafe.it
Prevenzione oncologica: l'importanza degli screening per la salute dei cittadini - I programmi di screening oncologici sono una delle attività più efficaci nella lotta contro i tumori. ilgazzettino.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.